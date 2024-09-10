Путин: В учениях «Океан-2024» примут участие корабли и авиация Китая

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В масштабных учениях Военно-морского флота РФ «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября, примут участие корабли и авиация Народно-Освободительной армии Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В своём выступлении на активной фазе командно-штабных учений, российский лидер отметил, что в качестве наблюдателей к манёврам «Океан-2024» привлечены представители 15 государств. Что касается кораблей и самолётов КНР, то они примут участие в отработке практических действий, добавил Владимир Путин. Президент планирует наблюдать за ходом учений по видеосвязи.
Стратегические командно-штабные учения ВМФ РФ «Океан-2024» станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил России в нынешнем году. Общее руководство будет осуществлять главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
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Александр Бойцов