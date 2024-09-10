Путин объяснил, зачем США наращивают военное присутствие в АТР и Арктике

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США наращивают военное присутствие в Азиатско-тихоокеанском регионе и Арктике, пытаясь сдержать Россию и Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Глава государства подчеркнул, что под предлогом оказания противодействия якобы существующей угрозе со стороны России и сдерживания КНР, США и их союзники наращивают военное присутствие около границ России в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Во вторник военно-морской флот России приступил к плановым стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. В них примут участие свыше 400 боевых кораблей.
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