В США объяснили, почему не могут продолжить поддерживать Украину

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Соединенные Штаты Америки не смогут продолжать поддерживать Украину в конфликте, пока не решат миграционный кризис на южных границ страны, об этом заявил сенатор Майк Раундс, его цитирует Punchbowl News.
«Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу? Без надлежащего решения проблемы на границе ничего не сдвинется», - прокомментировал ситуацию Раундс.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет представлять возможным. Однако, очевидно, что возможности США снабжать Вооруженные силы Украины оружием и финансами не бесконечны.
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