«Убрать США»: Американский профессор назвал единственный путь к миру на Украине

Фото: iStock/Diy13
Для того, чтобы между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялись переговоры, необходимо исключить из них Соединенные Штаты, об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Lex Fridman.
«Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс», - прокомментировал ситуацию Миршаймер.
Профессор убежден, что западные союзники Киева, во главе с США, не помогают организовать диалог между украинским и российским лидером, а, наоборот, разрушают все договоренности, которых удалось достичь.
Читайте также:
«Оборона на крови»: В Польше предрекли последствия продолжения конфликта на Украине
«Феномен Черчилля»: Зеленский в ужасе от перспективы проиграть выборы
«Нет и быть не может»: В Верховной раде сделали страшное заявление о русских на Украине
Евгения Парфентьева