Прозоров рассказал о взысканиях в СБУ из-за неудачного покушения на него

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В Службе безопасности Украины (СБУ) идёт серьёзный «разбор полётов» и сыплются взыскания из-за неудавшегося покушения. Об этом рассказал тот, на кого покушались, — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, ссылаясь на свои источники, что в Киеве сейчас вместо ожидаемых наград и поощрений его бывшие коллеги получают судебные взыскания и выговоры. Прозоров подчеркнул, что провальное покушение на него — дело рук не военной разведки, а именно его бывших коллег из СБУ. Он также добавил, что уже поправляется после лёгких ранений руки и ноги и уже вернулся к работе.
Покушение на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова произошло в Москве 12 апреля. Радиоуправляемое безоболчное взрывное устройство сработало под его машиной, когда он включил зажигание. В результате Прозоров получил лишь лёгкие ранения.
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Александр Бойцов