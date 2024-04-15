Под авто экс-сотрудника СБУ Прозорова заложили безоболочное взрывное устройство

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Стал известен тип взрывного устройства, которое было заложено под автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Это так называемая безоболочная бомба.
Как сообщает телеграм-канал Mash, мощность взрывного устройства составляла 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте. Заряд был установлен под водительским сидением.
Взрывное устройство сработало под автомобилем, когда водитель включил зажигание. Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное хранение взрывчатых веществ и покушение на убийство общественно опасным способом. Прокуратура контролирует ход расследования.
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Александр Бойцов