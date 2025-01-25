Пугачёва собирается бросить элитное жильё на Кипре из-за болезни

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
Алла Пугачёва и её супруг-иноагент Максим Галкин* задумались об отъезде с солнечного Кипра, где сравнительно недавно приобрели элитную недвижимость. Причина заключается в неважном состоянии здоровья бывшей Примадонны.
Пугачёва и Галкин* относительно недавно перебрались из ставшего вдруг беспокойным Израиля на Кипр, напоминает НТВ. Там они поселились в элитном жилом комплексе с собственным СПА, роскошной верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако на престижном курорте пара померкших звёзд, похоже, не собирается задерживаться надолго и уже выбирает очередную новую родину.
Судя по слухам, причиной очередного переезда станет состояние здоровья Пугачёвой. Якобы 75-летней певице не подходит слишком жаркий средиземноморский климат на Кипре. По некоторым данным, беглая артистка собирается перебраться на другой остров — Великобританию. Будто бы она надеется, что это будет последняя для неё смена места жительства. Однако, учитывая, с какой лёгкостью Пугачёва меняет локации, сложно рассчитывать, что спокойную старость певица проведёт именно на Туманном Альбионе.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов