Орбакайте показала уникальные кадры выступления Пугачёвой в Чернобыле, певица очень жалеет об этом концерте

Видео из соцсети Instagram*
Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачёва давала концерт для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС под Припятью и как потом пожалела об этом выступлении.
Дочь артистки решила освежить в памяти поклонников, как выступала Пугачёва, которая уже много лет не выходит на сцену. В соцсетях Орбакайте поделилась видео концерта Примадонны в Чернобыле.
Концерт состоялся вскоре после страшной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. После этой катастрофы Пугачёва стала одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счёт 904» в СК «Олимпийский» в Москве. Все собранные тогда средства были направлены пострадавшим и ликвидаторам аварии.
Спустя несколько месяцев певица сама отправилась в посёлок Зеленый мыс около Припяти. На него пришли девять тысяч ликвидаторов катастрофы.
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*деятельность корпорации Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории России
Концерт состоялся вскоре после страшной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. После этой катастрофы Пугачёва стала одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счёт 904» в СК «Олимпийский» в Москве. Все собранные тогда средства были направлены пострадавшим и ликвидаторам аварии.
Спустя несколько месяцев певица сама отправилась в посёлок Зеленый мыс около Припяти. На него пришли девять тысяч ликвидаторов катастрофы.
«Простой народ просил: ''Нам бы апельсинов сюда. Алкоголь, потому что он выводит эти стронции. И Пугачёву''. Так что я в этом подарочном наборе была», – рассказывала Пугачёва.Выступала она тогда на свежем воздухе, однако спустя много лет назвала ошибкой и глупостью решение ехать туда.
«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачёву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — делилась певица на ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят».Она убеждена, что проблемы со здоровьем, которые есть у неё и были у Иосифа Кобзона, Андрея Барыкина и Ирины Понаровской как раз связаны с визитом в опасную зону. Себя и своих коллег она назвала «четырьмя героями в кавычках».
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*деятельность корпорации Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова