Галкин* и дети бросили Пугачёву: соседи артистки рассказали о её одинокой жизни на Кипре

Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Соседи Аллы Пугачёвой рассказали в беседе с kp.ru, что артистка уже год живёт в особняке на Кипре одна. Куда же пропали её дети-близнецы и супруг Максим Галкин*?
После начала СВО звёздная пара покинула Россию и первое время жила с детьми в Израиле. Однако после начала там военного конфликта они перебрались на Кипр, где ещё до пандемии коронавируса приобрели особняк в Лимасоле.
Однако, как рассказали соседи Пугачёвой, проживает там она одна, причём уже целый год. Дело в том, что её 48-летний муж практически не бывает дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние дети Гарри и Лиза учатся в Лондоне и редко приезжают к родителям.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова