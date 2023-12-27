Пушилин рассказал о планах по восстановлению Марьинки

Фото: сайт Кремля
Разрушенный в результате военных действий город Марьинка, скорее всего, будет восстановлен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он также добавил, что взятие населенного пункта имело важное значение для ВС РФ, так как после установления контроля над городом, Кировский и Петровский районы области будут меньше подвергаться вражеским обстрелам со стороны ВСУ.
Прежде сообщалось, что российские военные вытеснили врага из Марьинки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.
О том, что контроль над городом полностью установили ВС РФ, также рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он оправдал «сдачу» Марьинки необходимостью сохранить жизни украинских солдат.
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Прежде сообщалось, что российские военные вытеснили врага из Марьинки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.
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Анастасия Крестьянова