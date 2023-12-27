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Пушилин рассказал о планах по восстановлению Марьинки

Глава ДНР Пушилин заявил, что Марьинку будут восстанавливать
27 декабря 2023, 16:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Разрушенный в результате военных действий город Марьинка, скорее всего, будет восстановлен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он также добавил, что взятие населенного пункта имело важное значение для ВС РФ, так как после установления контроля над городом, Кировский и Петровский районы области будут меньше подвергаться вражеским обстрелам со стороны ВСУ.

Прежде сообщалось, что российские военные вытеснили врага из Марьинки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.


О том, что контроль над городом полностью установили ВС РФ, также рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он оправдал «сдачу» Марьинки необходимостью сохранить жизни украинских солдат.

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#пушилин
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Путин: Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам
27 декабря 2023, 17:34

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин, во время заседания госсовета, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

По словам президента, вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим на повестке дня. Именно поэтому необходимо серьёзно поработать над механизмами формирования ​заработных плат, чтобы сделать их справедливыми.

Российский лидер также напомнил, что воспитание детей не должно останавливаться на школах. ​В России необходимо ​отрегулировать чёткий ​механизм наставничества для молодого поколения.

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#владимир путин
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#зарплаты
#педагоги
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Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко
27 декабря 2023, 17:09

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара-открытки, на которых были написаны имена детей, желания которых пообещал исполнить глава РФ.

Так, 11-летний Никита Мирошниченко мечтал посетить музей «Эрмитаж». Сегодня президент поговорил с ним по телефону и спросил, нравится ли ему экскурсия. Школьник ответил, что ему очень сильно понравился не только музей, но и город Санкт-Петербурге. После «Эрмитажа» он вместе с родителями отправится в театр.

«Если устанешь, отдохни и дальше продолжай», — так совет об экскурсии дал Мирошниченко Путин.

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#владимир путин
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#ёлка желаний
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Песков заявил, что в ЕС и США знают о воровстве выделяемых Украине денег
Песков: Европа выделяет деньги Украине, нанося ущерб своей промышленности
27 декабря 2023, 16:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается.

Спикер Кремля уверен, что американцы и европейцы знают об уровне коррупции на Украине. Кроме того, это начинают понимать налогоплательщики.

Песков также отметил, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Финансирование союзниками Украины не окажет влияния на ход СВО.

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#сво
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Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе
Кулеба: Столтенберг позволил сесть за один стол с министрами стран НАТО
27 декабря 2023, 16:01

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил ему сидеть за одним столом с главами дипломатии стран альянса на ноябрьской встрече в Брюсселе, приводит его слова youtube-канал «Факты ICTV».
Министр пояснил, что на подобных встречах депутатов Верховной Рады и НАТО, украинских представителей размещают между другими гостями. Когда Кулеба вновь пошел к «привычному месту», Столтенберг остановил его пригласил присесть рядом с главами альянса.

«Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный», — процитировал генсека Кулеба.

Украинский министр отметил, что генсек блока сказал это во всеуслышание и «это было красиво».

Прежде сообщалось, что американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте.

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#совещание
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Верховная Рада пришла в ярость от решения Зеленского по мобилизации
Депутат Рады Наталуха: Украина опустеет из-за нового проекта о мобилизации
27 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua». Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua».
По его мнению, люди покинут страну после вступления в силу подобных законов, как это было в 2022 году. Наталуха напомнил, что речь идет о законопроекте о мобилизации, который вынудил украинцев всеми возможными путями избегать ее.

Депутат выразил уверенность в том, что законопроект негативно скажется на экономике страны, так как потенциально попадающие под призыв прекратят проводить денежные операции через банки или устраиваться на официальную работу, чтобы их невозможно было найти.

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#мобилизация
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Верховный суд утвердил недопуск Дунцовой кандидатом на президентских выборах
27 декабря 2023, 15:17

Фото: iStock/AMilkin

Согласно решению Верховного суда, самовыдвиженка Екатерина Дунцова не будет допущена до президентских выборов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
В ЦИК заявили, что правила создания группы избирателей были нарушены. В документах не хватало копий паспортов, в протоколе собрания участников личные данные были указаны неверно, а количество голосующих не зафиксировал нотариус.

Дунцова настаивала, что выявленные ошибки носят технический характер и просила суд не уделять особое внимание формализмам.
Напомним, выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года.

Прежде избирательный комитет сообщил о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента. Подробности в материале «Радио 1».

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Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты
#суд
#выборы
#цик
#документы
#правила
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В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО
Песков: деньги Запада для Украины не поменяют ход событий в СВО
27 декабря 2023, 14:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на территории Украины будет продолжена до достижения ее целей, и финансы, направляемые Киеву Западом, не повлияют на ход боевых действий. Об этом спикер Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — заявил Песков.

Прежде спикер Кремля прокомментировал возможность проведения переговоров с украинской стороной. Он заявил, что в настоящее время это невозможно, так как нет «базиса».

Кроме того, Песков напомнил, что президент Украины на законодательном уровне запретил договоренности с Москвой, так как на этом настаивали его западные кураторы.

Прежде Песков сообщил, что владимиру Путину доложено об атаке на Феодосию ​со стороны ВСУ.

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#президент
#песков
#россия
#сво
#украина
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Песков попросил «помиловать» его после вопроса о «голой вечеринке» Ивлеевой
27 декабря 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать скандальную вечеринку, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева.
Речь идет о мероприятии, которое состоялось в одном из столичных клубов. Ивлеева пригласила на мероприятие представителей шоу-бизнеса, которые, согласно установленному дресс-коду, пришли на вечеринку «почти голыми». Внешний вид популярных артистов раскритиковала общественность.

Среди посетивших заведение были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Ксения Собчак и другие.
После скандального мероприятия, компании поспешили расторгнуть с контракты с Ивлеевой и отменить съемки.

«Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — ответил на вопрос журналистов спикер Кремля.

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#дмитрий песков
#артист
#скандал
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В Европе допустили победу России на Украине
Профессор Фергюсон: Россия за счет ресурсов может одержать победу на Украине
27 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

К победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Об этом заявил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон, приводит его слова издание El País.
По словам эксперта, политика, которую в настоящее время проводит действующий президент США Джо Байден является провальной.

Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.

Он также допустил, что победу в гонке за кресло главы государства в 2024 году одержит бывший американский лидер Дональд Трамп.

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