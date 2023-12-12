Советник главы ДНР Гагин: Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ

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Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Последние несколько дней ознаменовались уничтожением сразу нескольких опорных пунктов противника. Это были мощные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком», — отметил советник главы ДНР.По его словам, часть украинских военнослужащих были вынуждены отступить. При этом количество погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за указанный период времени насчитывает уже несколько десятков.
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