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Пушилин: В Донецке 12 человек пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА

22 декабря 2023, 19:57
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

12 человек пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Пушилин.

По словам главы региона, 22 декабря Вооружённые силы Украины 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.


В то же время, в Министерстве обороны сообщили, что за минувшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Донецкого направления.

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В Крыму оштрафовали бывшую участницу «Битвы экстрасенсов» за дискредитацию ВС РФ
22 декабря 2023, 19:28

Фото: iStock/Zolnierek

Евпаторийский городской суд в Крыму вынес приговор в отношении бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» дискредитировавшей ВС РФ, об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — прокомментировали ситуацию в суде.

По информации пресс-службы, женщина публиковала в интернете информацию, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации. Во время заседания суда она полностью признала свою вину.

Помимо дискредитации, женщину также обвинили в демонстрации запрещённой символики. Суммарно, суд оштрафовал её на 32 тысячи рублей.

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Одесситка попросила припугнуть мужа с помощью военкомов на скорой помощи

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#суд
#крым
#штраф
#вс рф
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Одесситка попросила припугнуть мужа с помощью военкомов на скорой помощи
22 декабря 2023, 18:59

Фото: iStock/Motortion

Жительница Одессы попросила припугнуть своего мужа мобилизацией с помощью военкомов на скорой помощи, об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».
Напомним, вчера в сети появилось видео из Одессы, на котором местная жительница пытается отбить своего спутника у мужчин в военной форме, которые пытаются затолкать его в машину скорой помощи.

«Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества», - прокомментировали ситуацию в командовании.

Отмечается, что знакомый одесситки согласился помочь ей. Вместе с коллегами он действительно попытался напугать её мужа, а автомобилем скорой помощи они управляли потому, что в это время участвовали в операции по доставке раненых военнослужащих в больницы.

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#военные
#одесса
#украина
#супруги
#скорая помощь
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В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокаут
22 декабря 2023, 18:41

Фото: istockphoto/PointImages

Выходец из Алжира в Милане попытался ограбить 93-летнего старика. Но тот оказался бывшим тренером по фехтованию и сумел обезвредить грабителя, сбив того с ног.
Аттилио Фини возглавлял итальянскую сборную по фехтованию на протяжении без малого 30-ти лет и не раз приводил её спортсменов к различным титулам, напоминает газета Corriere della Sera. Например, на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене сборная Италии под его руководством завоевала золото в командных соревнованиях саблистов.

Бывший тренер возвращался домой, когда его остановил вооружённый мужчина, и потребовал отдать деньги и ценности. Синьор Фини ударил грабителя сначала по руке, отчего у того выпал пистолет. Затем ещё одним ударом в челюсть пожилой итальянец отправил преступника в нокаут. Тот упал и застрял между скутеров, стоявших у края тротуара. До приезда полиции алжирца удерживали прохожие. После ареста выяснилось, что мужчину на родине разыскивают за убийство. Так не потерявший спортивной формы 93-летний экс-тренер обезвредил опасного преступника.

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#тренер
#деньги
#ценности
#золото
#пистолет
#мужчина
#италия
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Полиция забрала записи камер в клубе «Мутабор» с «голой» вечеринки Ивлеевой
RT: силовики забрали записи камер в клубе «Мутабор» с вечеринки Ивлеевой
22 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Supersmario

Сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Об этом рассказали сотрудники заведения.
Согласно сообщению RT, на второй день мероприятие началось с задержкой из-за обысков в клубе. Гости были вынуждены постоять в очереди перед входом в клуб. В заведении объяснили задержку «техническими сложностями.

По словам бармена, силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, назвав ситуацию «более серьёзной». При этом на второй день мероприятия сотрудники клуба внимательно следили за тем, чтобы там не оказалось журналистов.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.

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#праздник
#клуб
#мероприятия
#шоу
#сотрудники
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Двоих мужчин, поцеловавшихся на вечеринке Ивлеевой, задержат силовики
22 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Rawf8

Двоих мужчин, которые посетили «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, задержат за поцелуй, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.

Теперь же стало известно о том, что силовики проводят задержание ещё двоих гостей обнажённого бала, которые опубликовали в сети видеоролик с поцелуем. По информации SHOT, их могут арестовать по статье о мелком хулиганстве, а также назначить штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»
22 декабря 2023, 17:16

Фото: istockphoto/bksrus

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение боевой машины, происшедшее по его вине. Речь идёт о самоходном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С».
Следствие установило, что подсудимый, являвшийся командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, не привёл в сложенное положение автономный оптический пост (АОП) во время движения по шоссе. В результате произошло столкновение боевой машины с пролётом железнодорожного моста и повреждение дорогостоящей техники.

Кроме возмещения ущерба, военного обязали выплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей. Мягкость наказания объясняется тем, что суд учёл, что подсудимый осознал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принял активные меры по восстановлению боевой машины после ДТП, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, положительно характеризуется по месту службы, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии и в зоне СВО.

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#сво
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В Перми завершили расследование дела о сожжении школьницы
22 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/simpson33

В Пермском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подростка, который сжёг ровесницу, об этом сообщает «КП-Пермь».
Напомним, 8 июля 2023 года на железнодорожных путях в поселке Октябрьский нашли еле живую обожжённую школьницу. Девочку доставили в ожоговый центр, где врачи несколько дней боролись за её жизнь, однако, спасти школьницу не удалось.

Выяснилось, что страшное преступление совершил местный подросток. Сперва он избил девочку камнем по голове, затем бросил на железнодорожные пути, поджёг и стал наблюдать издалека, как она горит.

В настоящий момент подросток находится в следственном изоляторе.

«Расследование дела закончено. Пять месяцев следователям из Москвы понадобилось, чтобы собрать доказательную базу против школьника, убившего свою подругу», — прокомментировали ситуацию в СМИ, со ссылкой на свои источники.

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#школьник
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СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
22 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На федеральной трассе в Дагестане водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, дерзкое ДТП произошло утром 21 декабря на 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

Водитель легкового автомобиля сбил на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, утром 22 декабря а 1-м км автодороги А-107 у села Сынково в Подмосковье погиб водитель. После столкновения грузовика и «Газели», последняя вспыхнула и загорелась.

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#дагестан
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В Петербурге педиатра обвинили в совращении школьницы
22 декабря 2023, 16:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге педиатр обвиняют в совращении школьницы прямо в кабинете детской поликлиник, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в полицию на мужчину заявила мама 16-летней школьницы. Она сообщила, что 53-летний педиатр совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери прямо в кабинете детской городской поликлиники Петербурга.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают по всему городу.

Напомним, ранее в подмосковном Сергиевом Посаде детский тренер по карате снял с себя штаны на улице и принялся ублажать себя на глазах у маленьких девочек. Он также просил детей помогать себе, пока онанировал.

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