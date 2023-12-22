Пушилин: В Донецке 12 человек пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА

Фото: iStock/NatureNow
12 человек пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Пушилин.
По словам главы региона, 22 декабря Вооружённые силы Украины 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.
Читайте также:
МО РФ: Российские войска за неделю улучшили положение на Донецком направлении
Депутат Костенко: Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна
NYT: ВС РФ перехватили инициативу на большей части театра боевых действий
Евгения Парфентьева