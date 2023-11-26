Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС

artJazz
Сенатор Алексей Пушков в своём Телеграм-канале заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок напрасно забыла о том, что не все члены Евросоюза (ЕС) согласны с присоединением к союзу Украины.
«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в Евросоюзе Украину», — говорится в публикации.
Он добавил, что вступление в ЕС Украины подорвёт финансовое положение и единство содружества, или даже станет причиной раскола Евросоюза.
Читайте также:
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем
Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне
Диана Аванесян