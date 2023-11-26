Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем

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Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали две украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сообщается, что киевский режим попытался атаковать переоборудованными для поражения наземных целей снарядами объекты на российской территории. Это произошло около 11 часов утра.
Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».
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«Две украинские ракеты обнаружили и уничтожили в воздухе над акваторией Азовского моря», - сказано в сообщении Минобороны РФ.
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Мария Фирсова