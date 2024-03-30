Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Польши о предвоенной эпохе

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Польше нужно задуматься о своей судьбе. Об этом в своем телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Напомним, прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью El Pais, что в настоящее время Европа переживает предвоенную эпоху. Так он ответил на вопрос, неизбежна ли война стран НАТО с Россией.
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