Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Утечка разговоров немецких офицеров, в которых обсуждались планы уничтожения Крымского моста немецкими ракетами, вызвала тревогу в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, выразив опасения по поводу возрождающихся милитаристских настроений в Германии.
По словам Пушкова, реакция Германии на утечку свидетельствует о том, что военные чины страны «вновь рвутся в бой». Немецкие власти возмутились не самими планами уничтожения моста, а тем, что эти планы стали достоянием гласности.
Анализ разговоров показывает, что немецкие офицеры уверены в положительном решении по вопросу поставки ракет. Кроме того, военные круги Германии явно считают, что страна фактически уже находится в состоянии войны с Россией.
Пушков подчеркнул, что эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, поскольку они указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Немецкие офицеры преуменьшают риски и последствия потенциального военного конфликта с Россией.
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«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущённых не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно», - отметил сенатор.
Пушков подчеркнул, что эти тенденции вызывают серьезную озабоченность, поскольку они указывают на забывчивость Германией уроков Второй мировой войны. Немецкие офицеры преуменьшают риски и последствия потенциального военного конфликта с Россией.
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Сергей Калугин