Пушков: Минута молчания по жертвам в «Крокусе» — проявление человечности Франции

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Российский сенатор Алексей Пушков положительно отреагировал на проведение минуты молчания в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» перед товарищеским матчем между национальными футбольными командами Франции и Чили.
«Минута молчания по жертвам террористической атаки в "Крокусе", объявленная на стадионе в Марселе, — первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», — написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своём Telegram.Ранее президент французской футбольной федерации Филипп Диалло, объявляя минуту молчания, отметил, что, когда происходят подобные теракту в Красногорске события, нужно проявить солидарность с народом Российской Федерации.
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