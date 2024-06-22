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Сенатор Совета Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.
«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», – написал сенатор. Он предположил, что из-за заявлений Фараджа он может столкнуться с нападением.Ранее Фарадж обвинил НАТО и Европейский Союз в конфликте на Украине. По его словам, их экспансия дала России повод сказать, что «они снова нападают на нас»,
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