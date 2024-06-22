На Украине заявили о прорыве ВС РФ на Торецк

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик сообщила в социальных сетях.
«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – отметила она.
Парламентарий осудила дело генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, оборонительная крепость не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.
«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», – подчеркнула Безуглая.
Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.
Читайте также:
ВСУ намеренно поджигают посевы, заявили власти Херсонской области
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Три человека пострадали от удара со стороны ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
Александр Климов