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На Украине заявили о прорыве ВС РФ на Торецк

Депутат Рады Безуглая: ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в районе ДНР
22 июня 2024, 01:36
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик сообщила ​в социальных сетях.
«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – отметила она.

Парламентарий осудила дело генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, оборонительная крепость не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.



«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», – подчеркнула Безуглая.

Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

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#военные
В Крыму заявили, что Зеленский рискует упустить шанс сохранить государственную преемственность
Мурадов: Зеленский упускает шанс сохранения государственности Украины
22 июня 2024, 02:03

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским упустили возможность начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственност ь, сообщил постоянный представить Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин проявил великодушие, открыв для Киева «некое окно возможностей» для начала переговоров. Однако, Мурадов считает, что Зеленский упустит этот шанс.

Постоянный представитель Крыма также заявил, что Вашингтон, «извлекающий выгоду из войны», поможет Киеву в этом решении. В этой связи Мурадов признал, что продуктивные беседы могут состояться только в российско-американском формате.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить чиновника об отказе от вступления в НАТО.

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ВСУ намеренно поджигают посевы, заявили власти Херсонской области
Власти Херсонской области: ВСУ обстреливают поля в Каховском оркуге
22 июня 2024, 00:50

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Вооруженные силу Украины (ВСУ) регулярно обстреливают поля в Каховском районе Херсонской области» округе, передает через РИА Новости специалист по агропромышленному комплексу администрации Каховского округа Евгений.
По его словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они активно обстреливаются. Собеседник агентства отметил, что горение возникает в результате обстрелов украинской армией.

Он призвал жителей села и главу территориальных отделов сделать нереализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреливает поля и леса региона, где начался сбор урожая.

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Российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем
WarGonzo: российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем
22 июня 2024, 00:10

Фото: iStock/zabelin

Российский военнослужащий случайно попал в тыл к Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом во время выполнения боевого задания и вернулся с трофеем, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Боец должен был снабжать линию фронта, но переворот поворот и ушел на территорию, контролируемую украинской армией. Поняв, что произошло, он обнаружил позицию противника, а также, захватив украинский флаг, вернулся на свое место.

Военный корреспондент охарактеризовал ситуацию как «гусарскую» и посоветовал ему лучше изучить курс действий и распоряжение существующей украинской армии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявилл, что бойцы ВСУ сдаются в районе Красногоровки с пропускной способностью около одной роты в месяц.

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#военные
#днр
#россия
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Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Мэр Сеновоз: основная часть Энергодара осталась без света и воды из-за атаки ВСУ
21 июня 2024, 22:50

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Из-за атаки Вооруженных сил Украины основная часть Энергодара осталась без воды и света. Об этом пишет глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
В публикации говорится, что совершена очередная атака Вооруженных сил Украины по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города. По словам Сеновоза, в результате атаки частично повреждена вторая городская подстанция. Основная часть города находится без воды и света.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, а 19 июня боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч». Город оказался обесточен.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#атака
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Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС
21 июня 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении экспертов. Уточняется, что признаки военной активности слышны последнюю неделю. В расчет берется и взрыв около площадки 16 и 17 июня.
«ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на самой площадке или вблизи нее никаких воздействий не было», – сказано в публикации.

Также отмечено, что большую часть дней специалистами МАГАТЭ слышались взрывы и в отдалении от площадки. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Предприятие является самым крупным по количеству блоков и мощности в Европе. В октябре 2022 года находится в собственности России.

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#запорожская область
#новости
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Три человека пострадали от удара со стороны ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
21 июня 2024, 21:18

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Три человека пострадали от удара со стороны украинских неонацистов по многоэтажке в Первомайске Луганской народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель администрации Сергей Колягин. На месте работают оперативные службы.
«По уточненным данным, медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма», – написал чиновник.

До этого он сообщил о повреждении многоэтажного дома после удара боевиков ВСУ. Ранее в сети публиковались кадры удара мощнейшей авиационной бомбы ФАБ-3000 в Липцах. Уничтожено 70 боевиков ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Российские власти уже выдвинули свои требования киевскому режиму для начала мирного диалога. В Киеве продолжают выпрашивать оружие у недружественных к РФ стран.

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Применение российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом попало на видео
Опубликованы кадры второго применения ВС РФ ФАБ-3000 под Харьковом
21 июня 2024, 20:26

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские военные применили второй раз фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом информирует Telegram-канал «Изнанка».
Кадры были сделаны в населенном пункте Липцы Харьковской области. В сообщении указано, что удар был нанесен по расположению третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Были ликвидированы до 70 солдат Вооруженных сил Украины.


Ранее сообщалось, что российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Офицер США Дэвис сообщил о хаосе в ВСУ из-за российского «оружия-невидимки»
21 июня 2024, 19:39

Фото: iStock/Diy13

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что планирующие авиабомбы ВС РФ серьезно подрывают боеспособность украинской армии. Об этом Дэвис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам отставного оружия, данный вид оружия практически невозможно заметить и устранить, по этой причине «оно продолжает вносить хаос». Дэвис отметил, что Запад до сих пор не может предложить способ борьбы с этими высокоточными боеприпасами.

Эксперт утверждает, что Киев не сможет разработать подобное вооружение в ближайшее время.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Нанесен удар по инфраструктуре Кривого Рога
Сергей Лысак: атакована инфраструктура Кривого Рога
21 июня 2024, 17:31

Фото: IStock/:Diy13

По инфраструктуре Кривого Рога нанесен удар, сообщил в своем Телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак.
«Атакована инфраструктура города. Произошел пожар», — написал чиновник.
Какие именно объекты подверглись атаке не уточняется.

В Кривом Роге и Кировограде, расположена обширная военная инфраструктура и промышленные предприятия, работающие на армию, сообщает Минобороны РФ.

Удары по украинским промышленным объектам связи, управления и промышленности начались после организованного ВСУ взрыва Крымского моста в октябре 2022 года. С того времени воздушная тревога объявляется в отдельных регионах Украины ежедневно, иногда — по всей стране.

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