Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским упустили возможность начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственност ь, сообщил постоянный представить Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин проявил великодушие, открыв для Киева «некое окно возможностей» для начала переговоров. Однако, Мурадов считает, что Зеленский упустит этот шанс.
Постоянный представитель Крыма также заявил, что Вашингтон, «извлекающий выгоду из войны», поможет Киеву в этом решении. В этой связи Мурадов признал, что продуктивные беседы могут состояться только в российско-американском формате.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить чиновника об отказе от вступления в НАТО.
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Постоянный представитель Крыма также заявил, что Вашингтон, «извлекающий выгоду из войны», поможет Киеву в этом решении. В этой связи Мурадов признал, что продуктивные беседы могут состояться только в российско-американском формате.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить чиновника об отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов