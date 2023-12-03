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Пушков раскрыл, от кого зависит изменение психологии конфликта на Украине

Пушков: изменение психологии конфликта на Украине исходит от Запада
03 декабря 2023, 11:19
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Запад является непосредственным участником конфликта на Украине, поэтому изменение психологии этого столкновения исходит именно оттуда. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к «плохим новостям с Украины». Так он ответил на вопрос журналистов о вероятном ухудшении ситуации на фронте.

Российский сенатор отметил, что Запад является таким же автором и участником конфликта как и Украина.


При этом сейчас западные союзники страны начали открыто принимать неизбежность поражения Украины. Пушков отметил, что ещё полгода назад Столтенберг высказывал абсолютно противоположную позицию, и дождаться от него признания неудачи Киева, казалось, было невозможно.

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#запад
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В США рассказали о первых шагах Трампа, если он станет президентом
Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп лишит Киев поддержки и выведет США из НАТО
06 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Если Дональд Трамп станет новым президентом США, то он сразуже прекратит помощь Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер.
«Думаю, если это произойдет, то все усилия по поддержке Украины в ее противостоянии с Россией со временем развалятся, поскольку Соединенные Штаты — это своего рода большой блок в башне Дженга. Уберите нас, и все рухнет», - уверен Эспер.

Кроме того, он считает, что следящим шагом Трампа на посту главы США станет вывод страны из НАТО. Такие действия приведут к развалу альянса.

Ранее президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

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Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы над Украиной
Байден: Россия атакует страны НАТО после победы над Украиной
06 декабря 2023, 21:52

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
«Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - заявил Байден.

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

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США не станут принуждать Украину к перемирию с Россией
Кирби: США оставляют за Украиной право решать параметры завершения конфликта
06 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут оказывать влияние на Украину и диктовать условия, при которых Киев должен будет вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», — ответил Кирби на вопрос об условиях завершения конфликта.

Он подчеркнул, что право решения об окончании конфликта и условиях мирных переговоров принадлежат украинскому народе и президенту Владимиру Зеленскому.

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах.

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Российский бизнесмен Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании
06 декабря 2023, 21:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бизнесмен Артём Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края, обвинил США в политически мотивированном преследовании. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Госдеп США пообещал семь миллионов долларов тому, кто раскроет данные о местонахождении Усса, объявленного в международный розыск. Отмечается, что такая мера была принята в связи с обвинением об уклонении от санкций и отмывании денег. 

В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют. 

По словам бизнесмена, он проживает на территории России с апреля этого года. За всё это время правоохранительные органы США ни разу не попытались продолжить его преследование, лично от него получить какие-либо объяснения или связаться в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи. 

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#бизнесмен
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#сша
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США выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних
США выделили новый пакет помощи Украине на 175 млн $
06 декабря 2023, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - пояснил Блинкен.

В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

Ранее агентство Reuters писало, что Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ.

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#сша
#финансирование
#боеприпасы
#евросоюз
#всу
#ракеты
#блинкен
#пво
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Евросоюз не поставил Украине и половины обещанных снарядов за 2023 год
Reuters: Украина вместо миллиона получила 480 тысяч снарядов от ЕС
06 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ. 

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке миллиона снарядов. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. 

Ранее французский политолог Франсуа Асселино раскрыл, удастся ли президенту Эммануэлю Макрону переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить мнение о вступлении Украины в ЕС и финансировании страны. 

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#евросоюз
#поставки
#вооружение
#снаряд
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Путин охарактеризовал отношения России и Саудовской Аравии
Путин: у РФ и Саудовской Аравии хорошие отношения во всех областях
06 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путина заявил, что у РФ с Саудовской Аравией хорошие отношения по все направлениям, в том числе в экономике.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.


«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», - заявил российский лидер.

По его словам, на встрече важно обменяться информацией и оценить происходящее в регионе.

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.

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#рф
#истребители
#переговоры
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Политолог Журавский: Угрозы Прибалтики закрыть границы с РФ — лишь заявления
06 декабря 2023, 19:24

Фото: istockphoto.com/eyecon

Политолог, вице-губернатор Калининградской области в 1996-1998 гг. Сергей Журавский заявил, что угрозы Прибалтики закрыть границы с Россией пока являются лишь словами.
«Прибалтика давно заявляет о своих жестки, предполагаемых решениях отношении России, но она смотрит на своих старших братьев по ЕС, по НАТО и будет копировать их поведение. Финляндия не навсегда закрыла границы, а на несколько недель. Пока заявления стран Балтии о закрытии границ с России – это всего лишь заявления», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавский.

При этом, он добавил, что для самих прибалтийских стран такие шаги не будут выгодными, поскольку, по мнению эксперта, промышленности практически нет, и, соответственно, перспектив к экономическому росту тоже.

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#ес
#нато
#финляндия
#россия
#граница
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Стало известно, когда Финляндия откроет все КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия откроет КПП на границе с Россией 14 декабря
06 декабря 2023, 19:24

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия собирается открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Об этом изданию Yle сообщил заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.
Он отметил, что несколько часов уйдёт на демонтаж ныне стоящих заграждений, после чего движение будет полностью восстановлено. 

При этом Ахтиайнен добавил, что ограждения не будут убраны сразу, поскольку при необходимости ограничения на финско-российской границе вновь могут быть продлены. 

На данный момент все пропускные пункты на границе закрыты. В связи с такими ограничениями пострадали и сами финны, которые не могут попасть в Россию к родственникам. 

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#финляндия
#россия
#граница
#ограничение движения
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