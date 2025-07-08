Пушков: в Европе есть запрос на нормализацию отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе существует спрос на нормализацию отношений с РФ. Об этом политик рассказал в интервью для aif.ru.
«Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу даже не на холодную войну, а на то, что я называю ледяной войной», — пояснил Пушков.
При этом сенатор сравнил нынешние отношения РФ с европейскими странами и периодом холодной войны. По слова Пушкова, «это небо и земля», так как во времена СССР была лишь легкая конфронтация в сравнении с сегоднешними реалиями.