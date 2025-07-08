Стоимость имущества семьи погибшего Старовойта в районе одного миллиарда рублей

08 июля 2025, 00:36

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Стоимость имущества семьи совершившего суицид экс-губернатора Курской области и бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта в районе одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.