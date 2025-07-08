Стоимость имущества семьи погибшего Старовойта в районе одного миллиарда рублей
Стоимость имущества семьи совершившего суицид экс-губернатора Курской области и бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта в районе одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.
Как отмечает telegram-канал, речь идет об объектах недвижимости и одном автомобиле. Семье Старовойта принадлежит квартира в Курске площадью в 50 квадратных метров, а еще имущество в Санкт-Петербурге и Москве.
В Северной столице у семьи экс-губернатора нашли квартиру площадью в 50 квадратов на Адмиралтейской набережной и квартиру в 165 квадратов на Малоохтинском проспекте. В Москве у Старовойта квартира в 345 квадратов на улице Климашкина, квартира в 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде, а еще участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино. Предполагаемая стоимость последнего около 260 миллионов рублей.
К тому же у Старовойта был автомобиль Tesla Model X P100D.
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