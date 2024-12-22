Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными государствам, однако не в ущерб российским интересам. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер пояснил, что «можно все сделать, если есть желание, при этом у РФ это желание никогда не пропадало». Путин подчеркнул, что в международных отношениях все меняется, остаются неизменными лишь интересы.
Напомним, лидер России Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убежден, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить РФ изнутри.
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«Вопрос не в нас, а в них», — заключил президент Российской Федерации.
Напомним, лидер России Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убежден, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить РФ изнутри.
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Екатерина Коршунова