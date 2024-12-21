Глава МИД Турции Фидан: Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью французскому ТВ.
По словам Фидана, российский лидер знает, что важно, а что менее важно. Министр также не согласился со словами о том, что Москва «бросила» сирийского президента Асада.
Фидан заключил, что Турция не одобряет присутствие военных баз каких-либо стран в Сирии, однако окончательно данный вопрос должны решить сами граждане государства.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Фидан заключил, что Турция не одобряет присутствие военных баз каких-либо стран в Сирии, однако окончательно данный вопрос должны решить сами граждане государства.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Екатерина Коршунова