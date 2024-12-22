Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно отреагирует на любую просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Абхазия является родной страной для России.
Пресс-секретарь российского лидера заключил, что РФ желает Абхазии стабильности и процветания.
Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
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«Мы признаем их как государство», — добавил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера заключил, что РФ желает Абхазии стабильности и процветания.
Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
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Екатерина Коршунова