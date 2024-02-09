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Путин готов начать ядерную войну из-за Крыма

Карлсон: Если придётся, то Путин начнёт ядерную войну из-за Крыма
09 февраля 2024, 04:50
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым, заявил журналист Такер Карлсон после интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте журналиста.
«Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется», — заявил Такер Карлсон в 9-минутном ролике «мнение после интервью».

Ранее Путин в фильме о воссоединении Крыма признал, что отдал приказ о готовности к применению стратегических ядерных сил в 2014 году. Тогда Кремль предупредил Запад о том, что не позволит вмешаться в защиту Крыма.


Также в обращении к нации в момент начала СВО Путин предупредил Запад - «все приказы уже отданы», имея в виду готовность РФ примерить ядерное оружие в случае военной интервенции НАТО на территорию конфликта.

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью Такеру Карлсону.

По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в случае отказа России защищать людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую и никому не нужную. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!». Он отметил, что все бы покровительственно поглаживали Россию по головке и передавали бы «гнилую картошку» под видом оказания гуманитарной помощи, думая, как и что можно отобрать.

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#крым
#ядерное оружие
#война
#владимир путин
#интервью
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В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону
NYT: Интервью Путина Карлсону демонстрирует уверенность Путина в своих силах
09 февраля 2024, 05:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему и журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало «тактическую уверенность президента РФ в своих силах», пока его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times.
Газета отметила, что глава России недвусмысленно призвал Соединённые Штаты к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал, что конфликт рано или поздно должен закончиться сделкой с Западом.

Также в материале издания говорится, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики — такие, как Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо и другие — «усиливаются по обе стороны Атлантики».

Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров. По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой. Кроме того, Путин
отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».

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#украина
#владимир путин
#интервью
#журналисты
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Путин: Всё левобережье Днепра, включая Киев — это исторически русские земли
Владимир Путин рассказал Такеру Карлсону об истории Украины и её связи с Россией
09 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/Aleksandr_Mokshyn

Всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли, заявил президент РФ Владимир Путин. В разговоре с телеведущим Такером Карлсоном глава России рассказал, что идея о том, что там живут «украинцы», как особая этническая группа, зародилась в Польше и активно продвигалась представителями австрийского Генштаба.
При этом советские власти позднее создали «советскую Украину», которой до этого не существовало. Создатель этой страны — Ленин, который решил сделать это по какой-то неизвестной территории, заявил Владимир Путин.



В основе добрых отношений между Россией и Украиной, подчеркнул российский президент, всегда лежали фундаментальные вещи: общий де-факто язык, родственные связи, общая культура, история, наконец, общая религия. Сейчас же Украина самым очевидным образом является сателлитом Соединённых Штатов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал украинцев, которые проживают на российской территории, русскими. Так он прокомментировал новый указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России. «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.

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#украина
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#владимир путин
#интервью
#киев
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Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж
Путин прокомментировал задержание американского журналиста
09 февраля 2024, 04:14

Kremlin.ru

Президент России прокомментировал задержание собкора The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Путин уточнил, что тот был задержан в РФ, так как работал "в интересах американских спецслужб".


"Можно сколько угодно говорить:"шпион не шпион", но когда человек получает секретную информацию, на конспиративной основе - это шпионаж"
Рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Российский лидер уточнил, что возможно, что Гершкович будет освобожден, в обмен на выполнение неких условий, которые будут выдвинуты в адрес Вашингтона.

Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Гершкович, по данным силовиков, собирал данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

The Wall Street Journal отвергла обвинения в адрес своего сотрудника и потребовала его освободить.
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#рф
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Путин рассказал о колоссальном страхе Запада перед Китаем
Владимир Путин: Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России
09 февраля 2024, 03:26

Фото: iStock/farosofa

Владимир Путин заявил о страхах США перед КНР. В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону российский президент рассказал, что западные страны боятся сильного Китая даже больше, нежели сильной России.
Главная причина этого, по мнению Владимира Путина — это численность населения Китая, которая сейчас составляет полтора миллиарда человек, а также развивающаяся семимильными шагами экономика Поднебесной.

«Бисмарк когда-то говорил: главное — это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», — заявил Путин.

Товарооборот России с Китаем составляет 230–240 миллиардов долларов, он очень сбалансированный, заявил российский президент. Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.

В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

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#интервью
#экономика
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Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество
Владимир Путин заявил, что втягивание России в глобальную войну бессмысленно
09 февраля 2024, 03:06

Фото: официальный сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью побывавшему в Москве журналисту из США Такеру Карлсону.
«Есть, конечно, средства сдерживания. Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра», — сказал Путин.

По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, и это будет «тот самый пресловутый Апокалипсис». Политик объяснил, что военный потенциал России и огромного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

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#ядерное оружие
#война
#дмитрий медведев
#интервью
#владимир путин
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Путин: Устав ООН и международное право устарели
Владимир Путин заявил о несовершенстве мирового права
09 февраля 2024, 02:29

Kremlin.ru

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Владимир Путин заявил, что международное право не совершенно и сейчас не гарантирует стабильности.

Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда надо говорить, что устарело все, все нало менять. Действительно, кое- что надо менять, потгму что баланс сил изменился, это правда но не таким образом.
Интервью Такера Карлсона опубликовано на его сайте. Официальная версия Кремля будет опубликована утром.
#владимир путин
#интервью
#право
#оон
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Путин хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров
Владимир Путин заявил Карлсону, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
09 февраля 2024, 02:09

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой.

Российский президент отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».

Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.

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#владимир путин
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#переговоры
#россия
#украина
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Интервью с Владимиром Путиным уже доступно на сайте Такера Карлсона
«Известия»: Интервью Такера Карлсона и Путина выложено на сайте журналиста
09 февраля 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Интервью Такера Карлсона и Владимира Путина уже доступно на сайте журналиста, сообщают «Известия». Оно длится 2 часа 7 минут.
Основной темой беседы стал конфликт на Украине. Журналист обратился к российскому лидеру, чтобы узнать мнение президента из первых уст и показать американцам, что происходит на самом деле.

В разговоре они затронули историю отношений России и Украины, угрозы НАТО и торговлю с ЕС.

Русскоязычная версия интервью появится утром 9 февраля на сайте Кремля, как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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#интервью
#владимир путин
#журналисты
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Байдена не станут обвинять в умышленном хранении секретных документов
ТАСС: Спецпрокурор США Хёр не будет обвинять Байдена в хранении секретных бумаг
09 февраля 2024, 01:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спецпрокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов, но не станет предъявлять хозяину Белого дома никаких обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.
«Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, <...>как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хёра агентство.

Как отмечают журналисты, Как отмечает Reuters, заключение спецпрокурора, с одной стороны, гарантирует Байдену, что он не окажется под угрозой тюремного заключения (в отличие от своего главного соперника на выборах Дональда Трампа), а с другой — ставит 81-летнего президента в неловкую ситуацию. Ведь в ходе своей предвыборной кампании хозяин Белого дома всячески пытается убедить своих избирателей, что он ещё не слишком стар.

Напомним, что ещё в начале ноября минувшего года юристы президента нашли в шкафу его бывшего кабинета около десяти секретных документов. Позже, ещё несколько документов были найдены в кладовой при гараже байденовского дома в Уилмингтоне (штат Делавэр). Все найденные документы относятся к периоду с 2009 по 2017 годы — тогда Байден был вице-президентом Соединённых Штатов.

По информации Reuters, в найденных бумагах была секретная информация о войне США в Афганистане и прочих вопросах национальной безопасности. Также в них была датированная 2009 годом записка, в которой Байден обращался к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме, выступая против увеличения численности американских войск в Афганистане.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов

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#джозеф байден
#сша
#расследование
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