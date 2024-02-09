Путин готов начать ядерную войну из-за Крыма

"Можно сколько угодно говорить:"шпион не шпион", но когда человек получает секретную информацию, на конспиративной основе - это шпионаж"





Напомним, журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Гершкович, по данным силовиков, собирал данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.



The Wall Street Journal отвергла обвинения в адрес своего сотрудника и потребовала его освободить.





Президент России прокомментировал задержание собкора The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Путин уточнил, что тот был задержан в РФ, так как работал "в интересах американских спецслужб".Рассказал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.Российский лидер уточнил, что возможно, что Гершкович будет освобожден, в обмен на выполнение неких условий, которые будут выдвинуты в адрес Вашингтона.