Путин готов начать ядерную войну из-за Крыма

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым, заявил журналист Такер Карлсон после интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте журналиста.
«Нравится вам это или нет, Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если придется», — заявил Такер Карлсон в 9-минутном ролике «мнение после интервью».Ранее Путин в фильме о воссоединении Крыма признал, что отдал приказ о готовности к применению стратегических ядерных сил в 2014 году. Тогда Кремль предупредил Запад о том, что не позволит вмешаться в защиту Крыма.
Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью Такеру Карлсону.
По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в случае отказа России защищать людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую и никому не нужную. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!». Он отметил, что все бы покровительственно поглаживали Россию по головке и передавали бы «гнилую картошку» под видом оказания гуманитарной помощи, думая, как и что можно отобрать.
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