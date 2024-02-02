Путин рассказал, что стало бы с Россией при отказе защищать Крым и Донбасс

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа России защищать людей в новых регионах, страна превратилась бы в дряхлую и никому не нужную. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
«Если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле - никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов», - уверен глава государства.
Он отметил, что все бы покровительственно поглаживали Россию по головке и передавали бы «гнилую картошку» под видом оказания гуманитарной помощи, думая, как и что можно отобрать.
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