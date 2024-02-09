Путин хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой.
Российский президент отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».
Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.
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Российский президент отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».
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Артем Путинцев