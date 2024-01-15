Песков: Москва выступает за мирное разрешение украинского конфликта

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Для России было бы предпочтительнее решать проблемы безопасности страны дипломатическими средствами. Однако в условиях, когда Запад и Украина не желают учитывать интересы России, мы вынуждены продолжать специальную военную операцию.
Песков также подчеркнул, что позицию российской стороны неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин. Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.
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Александр Бойцов