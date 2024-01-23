Путин и ас-Саси дали старт строительству энергоблока первой в Египте АЭС

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Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Саси дали старт строительству четвёртого энергоблока первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа».
Отмечается, что в формате видеоконференции главы государств отдали приказ о начале заливки бетона в основание нового энергоблока.
АЭС «Эль-Дабаа» располагается в 350 километрах от столицы Египта, Каира. На станции будут установлены четыре энергоблока, оснащённые российскими реакторными установками, которые соответствуют самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.
Российская корпорация «Росатом» выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства электростанции.
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АЭС «Эль-Дабаа» располагается в 350 километрах от столицы Египта, Каира. На станции будут установлены четыре энергоблока, оснащённые российскими реакторными установками, которые соответствуют самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.
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Анастасия Чинкова