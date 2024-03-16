Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Последний раз Путин и Лукашенко осуществляли телефонный разговор 2 марта. Тогда они также обсудили аспекты дружественных российско-белорусских отношений, а также подтвердили их развитие на принципах союзничества и стратегического партнёрства по всем важнейшим направлениям.
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Анастасия Чинкова