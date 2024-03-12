Лукашенко уволил послов в трех европейских государствах

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил послов трех европейских стран, сообщается в документах на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
В частности, уволены послы Швеции, Финляндии и Германии. Также был уволен глава белорусской дипломатической миссии в Киргизии. Указ был подписан 11 марта.
В октябре 2023 года Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла на Украине Игоря Сокола и главу посольства республики в Эстонии Вячеслава Качанова.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о готовности идти на выборы в 2025 году.
Читайте также:
Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры
«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ
Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
В октябре 2023 года Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла на Украине Игоря Сокола и главу посольства республики в Эстонии Вячеслава Качанова.
Читайте также:
Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры
«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ
Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
Александр Климов