Путин и Мирзиеев проводят переговоры

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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в рамках визита российского лидера в республику. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Лидеры сначала побеседуют в узком составе, а после переговоры продолжатся в расширенном формате. Они обсудят перспективы развития двусторонних отношений. По итогам визита подпишут пакет документов.
Россия и Узбекистан сотрудничают во многих областях — это энергетика, торговля, промышленная кооперация, культурно-гуманитарные обмены, военно-техническое сотрудничество, а также другие сферы.
Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.
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Россия и Узбекистан сотрудничают во многих областях — это энергетика, торговля, промышленная кооперация, культурно-гуманитарные обмены, военно-техническое сотрудничество, а также другие сферы.
Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.
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Дарья Осипова