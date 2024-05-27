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НАТО не планирует готовить военных на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины», — отметил Столтенберг.
Кроме этого, он подтвердил, что «новые рамки» внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить помощь Киеву, в том числе в подготовке военных.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии. Глава блока заявил, что приветствует усилия Европы по увеличению расходов на оборону. Однако, он подчеркнул, что Европейский Союз не может заменить Североатлантический альянс. В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.
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