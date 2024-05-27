Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России

Фото: сайт МИД РФ
Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Об этом пишет РИА Новости.
«А как это? Пусть покажет», — сказала она журналистам агентства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.
Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова