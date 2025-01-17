Путин и Пашинян обсудили действия Армении в отношении ЕС

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Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре, инициированном армянской стороной, обсудили шаги Еревана в отношении ЕС. Об этом сообщили в Кремле.
«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — проинформировала пресс-служба Кремля.
Отмечается, что они также побеседовали о сотрудничестве стран в сфере энергетики в продолжение заседания ВЕЭС, которое состоялось в декабре 2024 года. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС приносит практические выгоды, в том числе для экономики Армении.
Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Россия сократит долг его страны в размере суммы, выплаченной армянской стороной за вооружение, которое Ереван не получил.
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Элина Позднякова