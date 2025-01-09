Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Армения вряд ли сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что, рассуждая чисто гипотетически, страна не может стать одновременно членом двух разных организаций. В частности потому, что в них разные капиталы, люди, таможенные пространства и зоны свободного перемещения товаров и услуг.
Песков отметил, что в настоящее время ещё трудно оценить значение возможного членства Армении в Евросоюзе, поскольку неясно, какие именно акценты будут у Еревана.
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Анастасия Чинкова