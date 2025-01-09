Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева – Медведев

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. Также он указал, что страна, по сути, является «фашистским государством», а поскольку Азербайджан граничит с ним, и опасность фашизма не исчезла, его необходимо искоренить.
После этого заявления Пашинян указал на попытки Баку спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Пашинян на фоне таких заявлений Алиева вспомнит, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, российский политик призвал обратиться напрямую к Евросоюзу, в который желает вступить Армения. Там, по его словам, любят оказывать помощь «кандидатам в рай» финансами и вооружением. К тому же, у ЕС уже есть такой опыт в лице Украины.
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После этого заявления Пашинян указал на попытки Баку спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Пашинян на фоне таких заявлений Алиева вспомнит, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, российский политик призвал обратиться напрямую к Евросоюзу, в который желает вступить Армения. Там, по его словам, любят оказывать помощь «кандидатам в рай» финансами и вооружением. К тому же, у ЕС уже есть такой опыт в лице Украины.
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Анастасия Чинкова