Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также тепло поздравил казахстанского лидера с прошедшим днем рождения. Уточняется, что в процессе разговора глава российского государства поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.
Напомним, российский лидер Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае.
Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
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Напомним, российский лидер Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае.
Ранее сообщалось, что Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
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Екатерина Коршунова