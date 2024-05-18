Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

Украинские и западные чиновники всё чаще начали задаваться вопросом о том, кто отвечает за важные государственные решения на Украине – президент Владимир Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак, который имеет большое влияние. Разобралась в этой ситуации газета The Washington Post.