Ушаков высказался о «химии» между Путиным и Си Цзиньпином после их неформальной встречи

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Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам их неформальной встречи упрочились. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что переговоры между лидерами прошли успешно, с хорошим настроением. После них лидеры вместе с другими представителями российских и китайских властей в узком кругу сидели за обедом, где уже наблюдалась совершенно расслабленная атмосфера. По словам Ушакова, тогда лидеры шутили и рассказывали различные истории, что в конце концов привело к укреплению «химии».
Президент России Владимир Путин находился в Китае 16 и 17 мая. В рамках своего рабочего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и встретился со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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Анастасия Чинкова