Путин рассказал о причинах исторического экскурса в интервью Карлсону

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Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего предпринял столь глубокий исторический экскурс в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, это должно помочь людям на Западе понять ход мыслей россиян.
Президент РФ также добавил, что и для россиян, и особенно для зрителей и слушателей за границей важно понять ход наших мыслей, состояние, отношение к тому, что происходит на Украине. Экскурс в историю должен способствовать этому пониманию, считает Владимир Путин. Именно поэтому он и уделил в интервью такое пристальное внимание внимание вопросам истории. Ведь без знания прошлого трудно адекватно оценивать настоящее и строить будущее, заключил российский президент.
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