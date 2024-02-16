Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин
Россия может самостоятельно развивать технологии, которые хотела получать за границей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время общения со студентами и работниками промышленных предприятий в Челябинской области.
Президент отметил, что Россия рассчитывала получать все высокие технологии, продавая при этом нефть, газ, уголь и металлические заготовки. Однако сейчас выяснилось, что их можно производить самостоятельно.
Путин подчеркнул, что производиться будет не всё, но то, что необходимо – в обязательном порядке.
Ранее президент заявил, что Россия приближается к строительству высокоскоростных железных дорог. Отправной точкой должна стать магистраль Москва – Санкт-Петербург.
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Анастасия Чинкова