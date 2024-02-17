Путин оценил пользу от создания «Газпрома»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» с 31-летием и заявил, что создание компании позволило сохранить единство российской газовой промышленности.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы власти неоднократно убеждались в том, что решение об образовании «Газпрома» обоснованно.
Кроме того, Путин отметил большой вклад газовой компании в укрепление технологического суверенитета России. По его словам, именно для достижения этой цели компания сотрудничает и реализует совместные проекты с научными организациями, предприятиями металлургии, строительства и энергетики.
Акционерное общество «Газпром» было создано 17 февраля 1993 года по инициативе министра топлива и энергетики Виктора Черномырдина, которого поддержал президент Борис Ельцин. Годом ранее глава правительства Егор Гайдар рассматривал возможностью разделения газовой отрасли на ряд холдингов, но его планы были нереализованы.
Читайте также:
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами
Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
Кроме того, Путин отметил большой вклад газовой компании в укрепление технологического суверенитета России. По его словам, именно для достижения этой цели компания сотрудничает и реализует совместные проекты с научными организациями, предприятиями металлургии, строительства и энергетики.
Читайте также:
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами
Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
Анастасия Чинкова