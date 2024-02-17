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Путин оценил пользу от создания «Газпрома»

Путин: газовый комплекс РФ был сохранён за счёт создания «Газпрома»
17 февраля 2024, 16:14
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» с 31-летием и заявил, что создание компании позволило сохранить единство российской газовой промышленности.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы власти неоднократно убеждались в том, что решение об образовании «Газпрома» обоснованно.

Кроме того, Путин отметил большой вклад газовой компании в укрепление технологического суверенитета России. По его словам, именно для достижения этой цели компания сотрудничает и реализует совместные проекты с научными организациями, предприятиями металлургии, строительства и энергетики.


Акционерное общество «Газпром» было создано 17 февраля 1993 года по инициативе министра топлива и энергетики Виктора Черномырдина, которого поддержал президент Борис Ельцин. Годом ранее глава правительства Егор Гайдар рассматривал возможностью разделения газовой отрасли на ряд холдингов, но его планы были нереализованы.

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#владимир путин
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#россия
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США передадут Эстонии $500 тысяч из конфискованных средств РФ в пользу Украины
17 февраля 2024, 16:57

Фото: istock / Ruma Aktar

США передадут Эстонии практически 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, на восстановление Украины. Об этом информирует пресс-служба эстонского Минюста.

«Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередач Украины», — сказано в сообщении.
В ведомстве объяснили, что преступники пытались продать в РФ шлифовальный станок, который якобы можно было использовать в оборонных программах.

Злоумышленников выявили в Соединенных Штатах, но они были связаны с компанией, которая зарегистрирована в Эстонии. Власти выдали обвиняемого США. Им оказался гражданин Украины, проживающий на территории прибалтийской страны.

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#соглашение
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Надеждин подал иск в Верховный суд из-за решения ЦИК
ТАСС: Надеждин подал иск из-за отказа регистрировать его кандидатом в президенты
17 февраля 2024, 16:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Политик Борис Надеждин подал иск в Верховный суд РФ из-за отказа ЦИК регистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что юристы штаба Надеждина подали иск об оспаривании отказа Верховного суда в регистрации политика кандидатом в президенты России.

Судебное заседание по данному вопросу состоится 21 февраля.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Борису Надеждину создать собственную политическую партию после голосования ЦИК.

Напомним, что кандидатуру Надеждина не допустили до участия в выборах президента России, поскольку в сданных его штабом подписях было найдено недопустимое количество брака.

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#цик
#суд
#кандидаты
#президент
#россия
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Старший сын Кадырова стал министром и получил орден
Старший сын Кадырова Ахмат награждён орденом и назначен министром
17 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову присвоили орден Кадырова. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.
Он подчеркнул, что Ахмат Кадыров смог доказать, что способен решать задачи разной сложности.

Кроме того, сообщается, что старшего сына Рамзана Кадырова назначили министром по делам молодёжи Чечни.

Также сегодня орденом Донецкой народной республики (ДНР) была награждена старшая дочь Кадырова Айшат. Как отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ДНР Ахмед Дудаев, Айшат Кадырова неоднократно посещала регион, передавала гуманитарную помощь, навещала чеченских бойцов на передовой, отправляла делегации для передачи помощи нуждающимся жителям региона.

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#рамзан кадыров
#министр
#награда
#днр
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Стало известно о влиянии санкций на отношения России и Венгрии
Посол Станиславов: санкции усложняют экономические отношения РФ и Венгрии
17 февраля 2024, 15:36

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Антироссийские санкции постепенно усложняют экономические связи между Россией и Венгрией, несмотря на стремление Будапешта сохранить хорошие отношения. Об этом в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Он подчеркнул, что санкции Запада, которые также поддерживает и Венгрия, уже оказали значительное влияние на экономическое сотрудничество стран.

Станиславов добавил, что Россия видит попытки Будапешта сохранить хорошие отношения на фоне карательным цел. Москва, в свою очередь, тоже стремится поддерживать связь.

Также журналист издания спросил Станиславова о том, кем является для России Венгрия: партнёром, противником, дружественной или недружественной страной. Отвечая, посол призвал не вешать ярлыки и подчеркнул, что обе стороны уважают друг друга, хотя иногда и возникают некоторые разногласия.

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#россия
#венгрия
#санкции
#посол
#сотрудничество
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Доходы от российских активов будут использованы для военной помощи Украине
ЕК планирует направить доходы от активов РФ на производство оружия для Украины
17 февраля 2024, 15:21

Фото: istock / sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ЕК будет использовать доход от замороженных российских активов для производства вооружения для Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны», — отметила фон дер Ляйен.
Глава ЕВ заверила, что легальная база для использования активов уже создана.

Она указала, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет направлен против обхода санкций с помощью третьих стран.

Ранее стало известно, что три государства заблокировали закупку снарядов Украине вне Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать «реальную войну»
17 февраля 2024, 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться с экс-главой США Дональдом Трампом на передовую в случае его согласия на предложение посетить страну.

«Я приглашал Трампа открыто..., но это зависит от его желаний... Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава Украины отметил, что хочет показать Трампу «реальную войну».

До этого бывший президент США заявил, что если его переизберут, он завершит украинский конфликт в течение 24 часов. Он отметил, что возможно Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал причину бегства Зеленского из Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#трамп
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В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией
Столтенберг: у НАТО есть проблемы с военными запасами, но альянс сильнее РФ
17 февраля 2024, 13:21

Фото: istock / Bjoern Wylezich

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть проблемы с военными запасами, но НАТО все равно сильнее России. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», — заявил генсек альянса.
При этом Столтенберг признал, что в НАТО существует ряд проблем с израсходованными военными запасами. Он также отметил, что украинский конфликт продемонстрировал наличие явных проблем и для поддержания боевых действий необходимы боеприпасы, запчасти и обслуживание.

Ранее стало известно, что Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
#нато
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В Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС
Миллер: вступление Украины в Евросоюз ударит по сельскому хозяйству
17 февраля 2024, 11:55

Фото: istock / artJazz

Экс-премьер Польши и депутат Лешек Миллер заявил, что опасается возможного принятия Украины в Европейский союз из-за негативных последствий для сельского хозяйства некоторых стран Евросоюза. Своим мнением он поделился в беседе с польским изданием Fakt.

«Давайте представим, что будет, если Украина вступит в Евросоюз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров… Это будет означать, что польскому сельскому хозяйству будет нанесен очень болезненный... удар», — отметил Миллер.
Политик подчеркнул, что такие «удары» сельхозпроизводители Словакии, Болгарии и Румынии. Он обратил внимание, что фермеры ЕС не смогут конкурировать с товарами с Украины.

«Если Украина хочет вступить в Европейский Союз, она должна привыкнуть к тому, что у нее не будет никаких послаблений», — подытожил экс-премьер.
Ранее Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
17 февраля 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Отмечается, что в конце прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен предложил американскому президенту Джо Байдену выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен. После этого Байден обратился к Шольцу.

В итоге канцлер Германии выступил категорически против того, чтобы фон дер Ляйен заняла пост генсека НАТО.

По данным издания, фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержка постепенно растёт.

Окончательное решение будет принято до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

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