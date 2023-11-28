Путин высказался о делении России

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Выступая на 25-м Всемирном русском народном соборе, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не потерпит никакого вмешательства в свои внутренние дела. Попытки Запада разделить, расчленить Россию и посеять в ней смуту обречены на провал.
Владимир Путин заявил, что любые попытки посеять национальную или религиозную рознь внутри России будут расценены как агрессивные попытки вмешательства во внутренние дела государства и они мгновенно получат жесткий отпор.
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Александр Бойцов