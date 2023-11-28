Путин: Россия находится в авангарде построения справедливого устройства мира

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Президент России Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе объявил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.
Ранее, в рамках заседания Всемирного русского народного Собора Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в зоне спецоперации военных. А всех присутствующих на встрече президент поблагодарил за оказываемую помощь российским военным и их семьям.
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Анастасия Чинкова