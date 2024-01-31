Путин: Москва будет продолжать обмен пленными с Украиной

Фото: сайт Кремля
Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.
Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.
Глава государства также добавил, что соотношение количества взятых в плен военных России и Украины составляет примерно один к десяти. Украинская сторона постоянно подаёт сигналы о готовности к обмену военнопленными, заключил президент России.
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«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», — сказал Путин.
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Александр Бойцов