Путин раскрыл, каким оружием был сбит Ил-76

Фото: сайт Кремля
Российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.
Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования инцидента. При этом он добавил, что на Западе пытаются всеми способами замять историю с крушением российского самолёта.
Однако глава государства подчеркнул, что страна не забудет о тех преступлениях, которые были совершены в отношении россиян.
Путин также отметил, что Украина могла случайно сбить самолёт, но и это следует воспринимать как преступление по осторожности.
Президент добавил, что киевские власти, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на ответные действия.
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Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования инцидента. При этом он добавил, что на Западе пытаются всеми способами замять историю с крушением российского самолёта.
Путин также отметил, что Украина могла случайно сбить самолёт, но и это следует воспринимать как преступление по осторожности.
Президент добавил, что киевские власти, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на ответные действия.
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Анастасия Чинкова