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Путин раскрыл, каким оружием был сбит Ил-76

Путин: экспертиза установила, что Ил-76 сбили американским ЗРК Patriot
31 января 2024, 17:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования инцидента. При этом он добавил, что на Западе пытаются всеми способами замять историю с крушением российского самолёта.


Однако глава государства подчеркнул, что страна не забудет о тех преступлениях, которые были совершены в отношении россиян.

Путин также отметил, что Украина могла случайно сбить самолёт, но и это следует воспринимать как преступление по осторожности.

Президент добавил, что киевские власти, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на ответные действия.

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Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине
Путин: демилитаризованная дона на Украине будет отодвинута
31 января 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Об этом глава государства, кандидат в президенты РФ заявил в ходе встречи с доверенными лицами.
Российский лидер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности мирных регионов России от обстрелов со стороны Украины.

Путин подчеркнул, что российские регионы должны находиться на таком удалении, чтобы до них не долетели снаряды дальнобойного вооружения, прежде всего иностранного производства.

Он подчеркнул, что линия будет отодвинута, что позволит жителям российских приграничных регионов чувствовать себя спокойно из-за обстрелов со стороны Украины.

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#сво
#конфликт
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Путин: СВО показала прочность фундамента российского общества
31 января 2024, 16:33

Фото: Сайт Кремля

Специальная военная операция показала, что у российского общества прочный и основательный фундамент, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Путин.

По словам главы РФ, так называемая пена, которая присутствует в любом обществе, начала смываться. При этом, он подчеркнул, что в этом направлении необходимо работать ещё усерднее.

В завершении Владимир Путин призвал своих доверенных лиц, среди которых: Shaman, Татьяна Навка, Никита Михалков, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин и другие, наладить связь с людьми.

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Политолог Дудчак озвучил опасность для ЕС интеграцию Албании
31 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Политолог Дудчак заявил о пагубном влиянии для европейских фермеров интеграции в ЕС Албании.
«Это попытка нанести удар по нынешним европейским фермерам, работающих в пределах ЕС. Использовать Албанию как рынок сбыта особого смысла нет, принимать к себе албанские товары без пошлин и ограничений тоже будет проблематично. Поэтому принятие Албании— это минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз. На эти цели намерены потратить $12 млн.

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#страны
#политика
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В Госдуме призвали отправить имущество Улицкой на помощь СВО
Депутат Милонов призвал отправить на помощь СВО имущество писательницы Улицкой
31 января 2024, 14:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить въезд в Россию писательнице Людмиле Улицой, а также перестать издавать её книги в стране. Об этом он сообщил в беседе с RT.
Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательница Людмила Улицкая во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом раскрыла, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг в России.

Комментируя это заявление, Милонов подчеркнул, что люди, которые зарабатывают в России и отправляют свои гонорары на помощь недружественным странам, являются врагами, которые изменяют своей Родине.

В беседе с RT он призвал лишить Улицкую всего, что у неё есть. В частности, имущество отправить на помощь СВО, а также ввести запрет на въезд в страну и издание её книг в России.

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Зеленский публично заявил Залужному об увольнении, пишут СМИ
WP: 29 января Зеленский публично заявил Залужному об увольнении
31 января 2024, 14:40

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 29 января публично объявил главкому ВСУ Валерию Залужному о своем решении уволить его. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с деталями встречи.
По словам собеседника издания, Зеленский считает, что такое решение может повлиять на союзников Украины, которые сильно ослабили финансовую поддержку.

«Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий обновит ситуацию», - говорится в статье.

При этом украинский лидер все же предложил главкому ВСУ должность советника, однако тот отказался. При этом в статье подчеркивается, что Залужный принял решение уйти из украинской армии, несмотря на свой публичный отказ.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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США «поспособствуют» скорейшему вступлению Албании в ЕС
31 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз.
Отмечается, что на эти цели намерены потратить $12 млн.

Ускорить вступление Албании в ЕС хотят через увеличение конкурентоспособности и интеграции в европейский рынок.

«Это позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

Тем временем Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Как передают argumenti.ru, сенатор считает, что в нынешних условиях боевых действий на украинской территории шансы вступить в альянс у страны равны нулю.

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Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд прибыла в Киев
31 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Заместитель руководителя Государственного департамента США (аналог министерства иностранных дел - прим. ред.) Виктория Нуланд прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
Американский дипломат опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) совместную с заместителем Энтони Блинкена фотографию и поздравила её «с возвращением на Украину». Посол также добавила, что их ждут встречи с представителями высшего киевского руководства, ветеранами ВСУ и общественниками.

По словам госпожи Бринк, визит заместителя главы американского внешнеполитического ведомства должен продемонстрировать всеобщее «единство и преданность» в борьбе с «российской агрессией». Кроме пафосных лозунгов, иных подробностей визита Нуланд в Киев не приводится.

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Захарова: Решение России о прекращении переговоров с Японией остаётся в силе
31 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Решение Москвы о прекращении переговоров по мирному договору с Токио остаётся в силе, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Токио вводит антироссийские санкции, а русофобские настроения в японском обществе только продолжают расти.

Напомним, мирный договор между Россией и Японией так и не подписали после окончания Второй мировой войны из-за затянувшегося спора вокруг Курильских островов.

При этом, 30 января 2024 года японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что хотел бы заключить мирный договор с Российской Федерацией, пока ещё находится на своём посту.

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В Кремле следят за новостями о Залужном
Песков: Кремль следит за ситуацией, складывающейся вокруг Залужного
31 января 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

В Кремле следят за новостями о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, следят. Пока много вопросов. У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно», - так Песков ответил на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Залужного.

По его словам, к росту противоречий в рядах киевского режима привели провал контрнаступления ВСУ и проблемы на поле боя.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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