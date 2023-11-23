Путин на саммите ОДКБ рассказал об антитеррористической операции «Наёмник»

Фото: kremlin.ru
В России провели операцию «Наёмник» по борьбе с терроризмом, об этом рассказал глава РФ Владимир Путин на заседании ОДКБ в Минске.
В России оперативно-профилактическое мероприятие «Наёмник», целью которого было пресечь вербовку граждан РФ в террористическую деятельность, провели в сентябре.
Российский лидер отметил, что сотрудничество по линии спецслужб Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжается.
Напомним, в состав ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. При этом, представители Армении на нынешнее заседание в Минске не приехали, а ранее попросили снять с повестки вопрос о помощи их стране.
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Российский лидер отметил, что сотрудничество по линии спецслужб Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжается.
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Евгения Парфентьева