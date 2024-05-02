Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Указ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что медаль получат Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.
Ранее сообщалось, что подростков также наградили в Госдуме. Среди награждённых ребят также присутствовали Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Им вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что подростков также наградили в Госдуме. Среди награждённых ребят также присутствовали Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Им вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова